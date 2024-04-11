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Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования

11 апреля 2024 09:19
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Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе, которую региональные власти проводят совместно с контрольно-надзорными органами в отношении установленного газораспределительными организациями тарифа на внутридомовое и внутриквартирное газовое обслуживание (ВДГО и ВКГО).

«Мне поступают многочисленные обращения земляков по поводу произошедшего увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Коллегами уже возбуждены административные дела. Обязательно доведем эту работу до конца – в интересах жителей региона», - рассказал Губернатор.

Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, детальный разбор этой ситуации выявил несовершенства в федеральных методических указаниях, определяющих порядок этой работы и утвержденных приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр.

«5 и 8 февраля мы направили в адрес Министерства строительства РФ письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Считаю, что такая корректировка необходима, и надеюсь, что Минстрой примет наши предложения. Кроме того, обозначил проблему перед депутатским корпусом, представляющим интересы нашего региона в Государственной Думе. Рассчитываю на их поддержку в этом вопросе», - отметил Губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров указал на еще одну проблему в работе ряда организаций, осуществляющих газовое обслуживание в регионе, - это отсутствие диалога с потребителями.

«Те организации, которые должным образом не ведут разъяснительную работу с населением, не рассказывают о подходах, которые применяются в соответствии с федеральным законодательством, о том, когда и как будут проводиться работы, за которые выставляются счета, обязаны срочно исправлять ситуацию. Массовая рассылка квитанций при отсутствии диалога с людьми – это пагубная практика, которая закономерно приводит к росту социальной напряжённости», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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