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Самарский филиал «Т Плюс» обновил парк спецтехники в 2023 году

11 января 2024 09:53
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Самарский филиал «Т Плюс» обновил парк спецтехники в 2023 году

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» и Волжский филиал АО «ЮНИС» расширили парк и приобрели 24 единицы новой спецтехники. В их числе пассажирские и грузовые авто, а также другие машины.

Для Тольяттинских и Сызранских тепловых сетей закуплены две автомастерские на базе автомобилей, а для «Предприятия тепловых сетей» в Самаре приобретены два трактора с водоотливными установками, чтобы откачивать воду на местах проведения ремонтов теплотрасс и в тепловых камерах.

«Для надежной работы тепловой инфраструктуры и ее обслуживания требуется разная техника. Поэтому мы регулярно обновляем свой автопарк, закупая транспорт, наиболее востребованный подразделениями энергокомпании в Самарской области», - отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

Также в числе новых приобретений - погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.

Теги: Т ПЛЮС

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