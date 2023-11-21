Самарские должники в частном секторе останутся без воды и канализации

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«РКС-Самара» продолжают бороться с неплательщиками.

Сейчас в Самаре более 19 тысяч абонентов — жителей частного сектора имеют серьезные долги за воду и канализацию. Их общий долг перед ресурсной компанией превышает 44,5 миллионов рублей. Каждый абонент получает регулярно квитанции, где указана сумма долга. Дополнительно сотрудники «РКС-Самара» предупредили каждого из должников о существующей проблеме, им предлагалось решить вопрос в досудебном порядке, на многих оформлены судебные приказы. Если никакие меры не действуют, ресурсники вынуждены прибегать к самым радикальным, к отключениям. Причем, если в многоквартирных домах по действующему законодательству можно только канализацию затампонировать, то в частном секторе можно отключить и канализацию, и водоснабжение.

Первым отключили от удобств дом на ул.Малахитовой. Здесь хозяева оплату услуг производят исключительно в принудительном порядке: уже дважды взыскивались долги по решению суда. На сегодняшний день долг хозяев - 42 709 рублей.

Отключение должника от воды прошло быстро и спокойно, скандала абонент не устраивал, видимо хорошо понимает, что действия и требования ресурсников обоснованы.

Благодаря комплексу мер по борьбе с недобросовестными абонентами, от напоминаний до отключений, за год общая задолженность абонентов частного сектора немного снизилась, на 3 788 163 миллиона. На эти средства производятся ремонтные и профилактические работы на городских сетях водоснабжения и водоотведения.