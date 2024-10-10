Самарчанка получила семизначный штраф за незаконное подключение к водоразборной колонке

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Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок «РКС-Самара» проводят регулярно. Иногда нарушения, можно сказать, лежат на поверхности. В один из обходов специалисты обнаружили на ул. 5-ая Радиальная водоразборную колонку, к которой был подключён резиновый шланг, уходящий на территорию строительства двух новых домов. Сама колонка была заботливо укутана в ткань, видимо, чтобы не привлекать внимание. Оказалось, что абонентов у этой ВРК уже нет, её готовили к отключению и демонтажу, а само устройство используется незаконно.

Владелица земельного участка, куда привёл шланг, уверяла, что ничего не знала о подключении, ссылалась на нерадивых строителей, которые, по её словам, «набирали воду понемногу для своих нужд». Тем не менее, как того требует закон, был начислен штраф за безучётное пользование холодной водой из трубы диаметром 20 мм за период владения участком - почти за три года. Жительнице предстоит выплатить 1 518 290 рублей.

Ресурсное предприятие напоминает: любое самовольное подключение, врезка - это незаконные и очень опасные действия. Самовольщик нарушает работу элементов городского водопровода, создаёт риск попадания инфекций в сеть. «РКС-Самара» будут и дальше наводить порядок в системе водоснабжения. Лучше всего самостоятельно обратиться в компанию и оформить всё по закону, чтобы не навлекать на себя внимание контролирующих органов, разбирательства, огласку и огромные штрафы.