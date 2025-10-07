Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города

65

Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств.

На лизинговую закупку по поручению губернатора Самарской области выделено более 287 млн рублей.

«Вопрос содержания дорог и общественных пространств не менее важен, чем их ремонт и благоустройство. Качество и оперативность уборки во многом зависят от того, какая и в каком количестве техника используется. По итогу прошлого зимнего сезона отметил серьезную нехватку спецтехники у дорожно-коммунальных служб Самары. Стоит задача постепенно пополнять автопарки наших предприятий и стремиться к тому, чтобы они стали более универсальными, с вариативным оборудованием. Нам нужен чистый и ухоженный город, новая техника позволит своевременно и качественно решать задачи, которые ставим мы перед собой и горожане перед нами», – подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

Фото: администрация Самары