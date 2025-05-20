С 21 мая в нескольких районах Самары будет временно приостановлена подача горячей воды

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В Самаре с 21 мая компания «Т Плюс» начнет ремонтные работы на тепловых сетях от Центральной отопительной котельной и отремонтирует оборудование Самарской ТЭЦ. В связи с этим в нескольких районах города временно будет приостановлена подача горячей воды:



- с 21 мая по 3 июня – для жителей и организаций Советского и Октябрьского районов Самары, в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Кольцевой, Мориса Тореза, Печерской, Гаражной, Блюхера;



- с 21 по 23 мая – для всех потребителей Самарской ТЭЦ в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, Георгия Димитрова, Губанова, Солнечной, проспекта Кирова, улиц Силовой, Ново-Вокзальной, Московского шоссе, улицы Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса, улиц Нагорной, Победы, Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Физкультурной, Мелекесской, Литвинова, Земеца, проспекта Юных Пионеров и улицы Краснодонской.



Подробнее с адресами можно ознакомиться по ссылке https://t.me/tplussamara/27923.

В рамках планового ремонта повышенным давлением холодной воды тепловые сети проверят на плотность и прочность. По совам специалистов Самарского филиала ПАО «Т Плюс», это самый эффективный способ диагностики технического состояния тепловых сетей. После устранения выявленных повреждений горячее водоснабжение теплоэнергетики восстановят совместно с организациями, обслуживающими жилые дома и другие здания.



Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары