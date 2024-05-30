С 1 июня меняется время работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара».

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Центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» переходят на новый режим работы. С 1 июня ЦОКи на ул. Луначарского, 56, пр.Металлургов, 56 и ул. Советской Армии, 146 будут принимать посетителей с 8:00 до 17:00 по будням с понедельника по пятницу. В период дач и отпусков абоненты приходят реже обычного, поэтому решено временно сделать субботу нерабочей и сократить часы приёма в среду - до 17.00, как в остальные дни.

Специалисты напоминают: передать показания, документы о поверке, запросить информацию, задать вопрос по начислениям - всё это можно решить удалённо с помощью цифровых сервисов:

- Виртуальная приёмная на сайте samcomsys.ru

- чат-бот Елена СКС в Телеграм @rks_samara_bot

- робот колл-центра по тел. 207-25-40 с 7 по 23 число (приём показаний счётчиков)