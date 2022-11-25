С 1 декабря в Самарской области увеличат тарифы на газ

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В Самарской области вырастут тарифы на газ. Изменение стоимости природного топлива произойдет с 1 декабря 2022 года. Точная сумма появилась в приказе департамента ценового и тарифного регулирования региона от 23 ноября 2022 года.

Согласно данным департамента ценообразования и тарифного регулирования Самарской области, с 1 декабря для жителей, у которых дома стоят газовые плиты, кубометр топлива подорожает с 8,23 до 8,92 рубля. Это на 0,69 дороже.

Если в доме или квартире есть газовая плита и водонагреватель, то цена будет ниже. Сейчас жители платят по 6,76 рубля за кубометр. Увеличат тариф до 7,33 рубля.

Самарцам, которые используют голубое топливо для отопления своего жилья, расчет ведут не за 1 кубометр, а за 1000. С 1 декабря тариф за потребленное топливо составит 6420 рублей.

Увеличение платы граждан за ЖКХ в декабре в среднем составит 9%. Причину увеличения тарифов объяснили ранее. Однако, эксперты прогнозируют, что до 1 июля 2024, новых повышений не предвидится. Напомним, что с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы и на электричество, пишет ГТРК Самара.