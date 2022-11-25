Я нашел ошибку
Главные новости:
Президиум в региональном главке МВД: Поиск детей. Кибердружины и многое другое
Президиум в региональном главке МВД: Поиск детей. Кибердружины и многое другое
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
С 1 декабря в Самарской области увеличат тарифы на газ
С 1 декабря в Самарской области увеличат тарифы на газ
Из-за погоды в Самаре затопило Московское шоссе
Из-за погоды в Самаре затопило Московское шоссе
В Самаре отреставрировали один из корпусов Иверского монастыря
В Самаре отреставрировали один из корпусов Иверского монастыря
С 28 ноября меняется расписание судов, следующих по маршруту "Самара - Рождествено"
С 28 ноября меняется расписание судов, следующих по маршруту "Самара - Рождествено"
Из Самары в Саранск и Москву на новогодние праздники пустят туристический поезд
Из Самары в Саранск и Москву на новогодние праздники пустят туристический поезд
В Самаре росгвардейцы приняли участие в Дне призывника
В Самаре росгвардейцы приняли участие в Дне призывника
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
-0.11
EUR 62.78
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 1 декабря в Самарской области увеличат тарифы на газ

25 ноября 2022 10:42
76
С 1 декабря в Самарской области увеличат тарифы на газ

В Самарской области вырастут тарифы на газ. Изменение стоимости природного топлива произойдет с 1 декабря 2022 года. Точная сумма появилась в приказе департамента ценового и тарифного регулирования региона от 23 ноября 2022 года.

Согласно данным департамента ценообразования и тарифного регулирования Самарской области, с 1 декабря для жителей, у которых дома стоят газовые плиты, кубометр топлива подорожает с 8,23 до 8,92 рубля. Это на 0,69 дороже. 

Если в доме или квартире есть газовая плита и водонагреватель, то цена будет ниже. Сейчас жители платят по 6,76 рубля за кубометр. Увеличат тариф до 7,33 рубля. 

Самарцам, которые используют голубое топливо для отопления своего жилья, расчет ведут не за 1 кубометр, а за 1000. С 1 декабря тариф за потребленное топливо составит 6420 рублей.

Увеличение платы граждан за ЖКХ в декабре в среднем составит 9%. Причину увеличения тарифов объяснили ранее. Однако, эксперты прогнозируют, что до 1 июля 2024, новых повышений не предвидится. Напомним, что с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы и на электричество, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
5
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
269
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
2023
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1616
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
490
Весь список