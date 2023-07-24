Руководство «Т Плюс» встретилось с абитуриентами Самарского государственного технического университета

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В СамГТУ прошла встреча директора по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галины Никоновой с будущими студентами теплоэнергетического факультета. Ребята узнали о различных совместных проектах энергокомпании и опорного ВУЗа, которые помогут с получением востребованной, стабильной профессии и сократят время на адаптацию на первом месте работы.

В частности, абитуриентам был презентован новый образовательный проект «Энергия будущего». Его участники с первых дней учебы в СамГТУ привлекаются к адаптационным и развивающим мероприятиям федеральной энергокомпании, проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах «Т Плюс» в регионе. Выпускникам университета, принявшим участие в проекте «Энергия будущего», гарантировано трудоустройство в энергокомпании.

«Для нас очень важна возможность обучать ребят с первого курса университета, проводя для них практику на действующих предприятиях, знакомя со спецификой конкретных рабочих мест. Результатом такого тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности», - пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

В рамках встречи с участниками, прошедшими конкурсный отбор, были подписаны договоры на участие в проекте «Энергия будущего».