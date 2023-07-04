Руководство Самарского филиала «Т Плюс» оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

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На теплоэнергетическом факультете Самарского Государственного технического университета (СамГТУ) состоялась защита дипломных работ выпускников. Экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Дипломные работы защитили свыше 40 выпускников кафедры «Тепловые электрические станции». Студенты представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников как Стерлитамакская ТЭЦ и ТЭС Куйбышевского НПЗ.

«Благодарю преподавателей СамГТУ за достойный уровень подготовки выпускников. В большинстве дипломных работ рассмотрены актуальные для энергоотрасли вопросы. Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. Мы готовы предоставить выпускникам возможность освоения профессии на производственных предприятиях компании», - сказал директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

«Т Плюс» давно и эффективно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. При участии компании на базе теплоэнергетического факультета работает проект «Школа молодого энергетика». На базе ТЭФ в СамГТУ четыре года действует лабораторный комплекс, созданный «Т Плюс». Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Кроме того, специалисты компании регулярно проводят встречи и экскурсии на производственные объекты, где подробно рассказывают студентам о реальностях и существующих потребностях в отрасли.