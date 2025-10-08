Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района

8 октября 2025 13:58
108
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района

Технические руководители Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ответили жителям Куйбышевского района на вопросы о качестве горячей воды в некоторых домах. Для этого энергетики провели в здании районной администрации встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций.

«В результате обследования внутридомовых систем мы выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Поскольку жители района не могут отвечать за действия своих обслуживающих организаций, мы готовы произвести перерасчёт в тех домах, где зафиксированы отклонения по качеству горячей воды», — рассказал технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Участники встречи отметили, что прежде не сталкивались с такой проблемой.

«Вместе со специалистами ресурсоснабжающей и управляющих компаний будем отрабатывать проблемные адреса комиссионно. Необходима проверка воды как на входах в многоквартирный дом, так и на внутренних коммуникациях зданий. На данном этапе будем выяснять, что необходимо предпринять, чтобы оперативно решить проблему жителей посёлка 116 км, а на будущее не допускать её повторения у нас в районе», — объяснил ситуацию глава администрации Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

По итогам мероприятия было решено совместно с представителями администрации выполнить комиссионное обследование нескольких многоквартирных домов, чтобы сформировать общие рекомендации для всех управляющих компаний Куйбышевского района.

