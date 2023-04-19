Руководитель ЭнергосбыТ Плюс Юлия Чернявская приняла участие в Российском международном энергетическом форуме

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Юлия Чернявская, управляющий директор АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») назвала основные тренды клиентского сервиса на круглом столе «Обеспечение качества и надежности на розничных рынках электроэнергии (мощности). Что потребитель ждет от рынка электроэнергии (мощности) кроме привлекательных цен?». Мероприятие прошло в рамках Российского международного энергетического форума по инициативе Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Модерировала круглый стол Председатель Правления Ассоциации Наталья Невмержицкая. Под ее управлением участники обсудили вопросы качества обслуживания потребителей на розничных рынках, обеспечение надёжности электроснабжения, повышение клиентоориентированности, а также цифровизацию.

Руководитель ЭнергосбыТ Плюс рассказала, что компания как гарантирующий поставщик давно занимается развитием клиентских сервисов. Предприятие на сегодня сосредоточено на том, чтобы клиенту было комфортно и удобно взаимодействовать с ЭнергосбыТ Плюс. Основные задачи: минимизация времени на получение услуги, развитие сети представительств по принципу «шаговой доступности» и «единого окна», а также онлайн-сервисов для клиентов.

Как отметила Юлия Чернявская, совместные обсуждения на таких круглых столах важны, чтобы к гарантирующим поставщикам стали относиться, как к современным технологичным компаниям, которые могут предоставлять сервис высокого уровня.

В рамках круглого стола также обсуждались вопросы снижения потерь мощности и энергии, понятность и прозрачность расчетов, расширения каналов взаимодействия с потребителями, удовлетворенность клиентов.