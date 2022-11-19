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Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году

19 ноября 2022 13:30
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Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году

Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Регламент вступил в силу еще осенью, но на самом деле перерасчет будет осуществляться в новом году.

Так, новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

"Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами", — подчеркнул Оржония.

Например, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика, отметил эксперт.

Также, по новым правилам, перерасчет сумм платежей за ЖКХ будет происходить по окончании каждого календарного года, когда как раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, добавил он, сообщает РИА Новости.

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