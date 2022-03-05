«Российские коммунальные системы» приглашают на работу специалистов, прибывших из ЛНР и ДНР

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Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» Игорь Дибцев обратился к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с инициативой по трудоустройству граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

В письме сказано: «Коллектив «Российских коммунальных систем» с искренним уважением относится к решению властей Самарской области разметить жителей ДНР и ЛНР и, испытывая искреннее сострадание к переселенцам, не может остаться в стороне от происходящего. ООО «Самарские коммунальные системы» и ООО «Волжские коммунальные системы» готовы трудоустроить прибывших граждан в соответствии с имеющимся образованием и профессиональным профилем».