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Робот-диагност обследовал участок тепловых сетей в Самаре

5 июля 2022 18:45
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Робот-диагност обследовал участок тепловых сетей в Самаре

Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили проверку теплотрассы в Октябрьском районе областной столицы с помощью телеуправляемого комплекса. Робот-диагност обследовал 220 метров подземных коммуникаций и выявил дефект, который был оперативно устранен.

Напомним, что широкое использование телеуправляемого диагностического комплекса для обследования труб началось на предприятиях энергокомпании с 2021 года. За этот период он обследовал свыше 3 км теплотрасс на 13 участках в Самаре и Новокуйбышевске. Самой протяженной трассой для «робота» стала ул. Карбышева в областной столице, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.

При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций с помощью метода переменного намагничивания. Также «робот» дает возможность визуально обследовать сети.

«Данный способ диагностики не может заменить собой гидравлические испытания, а служит их дополнением. В частности, телеуправляемый комплекс незаменим на участках под автомобильными дорогами и путями следования городских трамваев: он позволяет оценить их состояние без остановки движения транспорта и вскрытия асфальта», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В планах теплоэнергетиков увеличить в этом году протяженность теплотрасс, обследованных с помощью «робота-диагноста», до 5 км.

Теги: Т ПЛЮС

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