"РКС-Самара" запустили робота-диспетчера в тестовом режиме для приема аварийных заявок

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«РКС-Самара» подключили к работе с жителями сотрудника, который может отвечать на вопросы сразу и круглосуточно. Голосовой робот запущен в тестовом режиме на телефонах диспетчерский службы ресурсного предприятия: 334-75-12 и 207-87-87. Со вчерашнего дня каждый пятый звонок принимает специальный сервис с голосовым управлением и понятными инструкциями: просто нужно чётко отвечать «да» или «нет», называть цифры и адрес.

Робот-диспетчер отвечает на звонок сразу, через него можно сообщить об утечке холодной воды, открытом колодце, отсутствии ХВС в доме. Он создаёт обращения и называет специальный номер, по которому звонящий может в следующий раз уточнить статус заявки. (Запомните или запишите его!) Об окончании работ заявившему сообщат по телефону, с которого поступил звонок. Если по какой-то причине роботу не удалось принять заявку или ответить на вопрос, он переключит абонента на оператора дежурной службы.

«РКС-Самара» постоянно работают над улучшением абонентских сервисов и организацией обратной связи. Сегодня жители могут обратиться в ресурсную компанию несколькими способами: через сайт https://samcomsys.ru/ рубрики «Сообщить о проблеме» и «Обратная связь» - на главной странице, через Телеграм по т. +7-917-013-70-07 vodasignal (обратной связи на сообщение нет, но все обращения в обязательном порядке регистрируются и принимаются в работу). Но для многих самым привычным остается звонок в круглосуточную диспетчерскую службу.

Автоматизированные сервисы значительно облегчают телефонное взаимодействие жителей с предприятием: обратившимся не нужно ожидать в очереди, общение структурировано, кратко, полученные данные достаточны для принятия мер, обращение предполагает обратную связь. Для диспетчерской службы, куда поступает много звонков, такой вид приёма обращений особенно актуален. Планируется, что новый сервис станет привычным и удобным для жителей. Тестовый режим позволит выявить недочёты и сделать работу робота лучше.

Тем более, что в компании уже есть успешный опыт применения робота для сбытового подразделения по тел. 207-25-40. Благодаря автоматизированному сервису на все звонки был дан ответ и сократилось время работы с обращениями с 10 до 2,5 минут.

Фото: пресс-служба "РКС-Самара"