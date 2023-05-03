"РКс-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине

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Главный Безымянский коллектор - крупная канализационная труба диаметром 1500 мм, которая принимает большой объём стоков от Красноглинского и Кировского районов. Со временем пропускная способность линии снизилась: в трубе накопился твёрдый мусор, приходящий с жилых домов, также ситуацию усугубили жидкие бытовые отходы, которые в большом количестве незаконно сливают в колодцы.

После обследования специалисты «РКС-Самара» приняли решение заменить отрезок коллектора. Сейчас на участке на территории Самарской ТЭЦ ведутся земляные работы. Труба залегает на большой глубине - около 8 метров, специалисты разрабатывают специальный котлован, в котором может работать техника, вывозится грунт. При этом сам коллектор продолжает работать, по нему идут стоки.

Планируется заменить 170 метров трубы, а также провести чистку самого коллектора от накопившегося мусора. Это должно увеличить пропускную способность линии и повысить надёжность системы водоотведения в восточной части города.