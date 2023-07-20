"РКС-Самара" выпустили в реку 53 тысячи мальков стерляди

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Водные ресурсы, их сохранение и восстановление - одна из главных задач в работе «РКС-Самара». Предприятие проводит забор, подготовку, очистку и возврат воды по всем требованиям природоохранного законодательства. Поэтому компания не только рационально использует природные запасы региона, и но и пополняет их - регулярно выпускает молодь рыбы в объёмах, рекомендуемых экспертами.

Так, в соответствии с выполненной оценкой, в середине лета сотрудники «РКС-Самара» выпустили в Саратовское водохранилище рыбных мальков стерляди (Acipenser ruthenus) в требуемом объёме. Эта беспозвоночная рыба семейства осетровых очень ценится за свои вкусовые свойства. Привлекает внимание и её эффектная внешность, сохранившаяся со времён динозавров. К сожалению, стерлядь относится к вымирающему виду. Поэтому её промышленный лов запрещён, а в продажу она должна поступать только со специальных ферм.

Сеголеток стерляди в отличие от других видов, выпускали совсем «малышами» - весом 1,5-2 грамма. Условия были благоприятные, температура воздуха составляла – 21°С, температура воды – 22°С. На вольное плавание в Саратовское водохранилище отправились 53 826 штук мальков. Весь процесс выпуска проходил в присутствии комиссии Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.