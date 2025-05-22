"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги

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«РКС-Самара» отключат канализацию должникам - физическим лицам, чья сумма неплатежей за два и более месяца превысила 5 000 рублей. Санкции могут коснуться владельцев 30 852 лицевых счетов с общей задолженностью свыше 760 млн рублей.

Отключение канализации в квартире – это последний способ заставить должников оплатить потреблённые услуги. Компания заранее сообщает абонентам о принимаемых мерах через телефонные звонки, сообщения и уведомления в квитанциях.

В 2025 году в Самаре 76 должников с общей суммой долга перед «РКС-Самара» 2,9 млн рублей уже лишились канализации. Помимо задолженности им нужно оплатить и стоимость демонтажа запорного устройства – 3 000 рублей.

«РКС-Самара» благодарят всех самарцев за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. А всем должникам напоминают: не ждите отключения канализации! Погасите долги и станьте добросовестными абонентами!