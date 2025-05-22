Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги

22 мая 2025 13:43
42
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги

«РКС-Самара» отключат канализацию должникам - физическим лицам, чья сумма неплатежей за два и более месяца превысила 5 000 рублей. Санкции могут коснуться владельцев 30 852 лицевых счетов с общей задолженностью свыше 760 млн рублей.

Отключение канализации в квартире – это последний способ заставить должников оплатить потреблённые услуги. Компания заранее сообщает абонентам о принимаемых мерах через телефонные звонки, сообщения и уведомления в квитанциях.

В 2025 году в Самаре 76 должников с общей суммой долга перед «РКС-Самара» 2,9 млн рублей уже лишились канализации. Помимо задолженности им нужно оплатить и стоимость демонтажа запорного устройства – 3 000 рублей.

«РКС-Самара» благодарят всех самарцев за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. А всем должникам напоминают: не ждите отключения канализации! Погасите долги и станьте добросовестными абонентами!

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники "РКС-Самара" приняли участие в городском голосовании по благоустройству
21 мая 2025, 13:35
Сотрудники "РКС-Самара" приняли участие в городском голосовании по благоустройству
Большинство поддержали обновление скверов «Дубовая роща» и дома культуры «Нефтяник». ЖКХ
317
"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги
20 мая 2025, 13:45
"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги
«РКС-Самара» ежедневно очищает больше 500 тысяч кубометров волжской воды. ЖКХ
456
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
16 мая 2025, 16:20
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
633

В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
98
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
140
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
984
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
378
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
415
Весь список