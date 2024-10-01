"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома

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Дом на ул. Максима Горького, 97 можно смело назвать респектабельным: новое современное здание расположилось в историческом центре у самой набережной, а бытовыми делами занимается ТСН с эффектным названием «Зазеркалье». Казалось бы, и образ жизни должен быть под стать. Но и в таком доме нашлись люди, которые не оплачивают квитанции. Из почти 80 квартир больше половины - с долгом за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Специалисты «РКС-Самара» обошли квартиры жильцов, которые накопили самые крупные суммы долга - есть больше 60 тысяч рублей, несколько квартир по 33 тысячи, 20000, 15000... Общая недоплата всего дома - 307 тысяч рублей. Учитывая расположение и внешний вид дома, складывается впечатление, что люди в нём живут платёжеспособные, но по каким-то причинам они не помнят про квитанции или просто их игнорируют.

Сотрудники ресурсного предприятия поставили у дома пирамиду должника, разместили на почтовых ящиках уведомления о долге, с некоторыми неплательщиками даже удалось пообщаться лично. Напомнили жильцам, что уже полученные услуги холодного водоснабжения и водоотведения нужно оплачивать. Тех, кто и на этот раз проигнорирует уведомление, ждёт суд и блокировка счетов.