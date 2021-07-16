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«РКС-Самара»: в  кафе «Жара» зарабатывали на услугах ненадлежащего качества

16 июля 2021 14:12
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Воспользовались пандемией.  

В прошлом году из-за пандемии некоторые заведения общепита приостановили свою работу. «РКС-Самара» ставили пломбу на вводной трубе и не производили начислений. Так было и с кафе «Жара» на ул.Ставропольской. С августа 2020 года, по заявлению владельца, ввод был опломбирован, вода не поступала, начисления и оплата не производились ни за водоснабжение, ни за канализацию.  

В июне текущего года ресурсоснабжающая организация проводила плановые проверки. Оказалось, что кафе «Жара» сбрасывает в канализацию сточные воды, не потребляя воду из городских сетей. По действующему законодательству абоненту выставлена к оплате сумма за пользование водоотведением более 28 тысяч рублей. 

Пока шло выяснение подробностей, представитель владельца кафе рассказал, не понимая всего ужаса ситуации, что кафе работает, а воду в помещение привозят в баклажках, сливая в бак или «покупают по объявлению, не знаю у кого». То есть: заведение общепита предоставляло услуги посетителям, используя воду, которая не проходила никакие проверки и не имела никаких сертификатов, либо воду, слитую из бутылок в накопитель, который никто никогда не проверял на соответствие санитарным нормам. Это является грубейшим нарушением всех правил. А здесь проходили банкеты, дни рождения, и пр. При этом представитель заведения общепита так и не понял, к каким последствиям могло привести такое пользование непроверенной водой и желание сэкономить. Работу кафе владельцы намерены продолжать. 

«РКС-Самара» не имеет полномочий закрыть заведение даже в таких вопиющих ситуациях. Но информировать прокуратуру и Управление Роспотребнадзора – обязанность ресурсоснабжающей организации. Дополнительно комиссия, созданная на предприятии для разбора нестандартных случаев, приняла решение аннулировать заявление об опломбировке вводной трубы, возобновить водоснабжение кафе из городских сетей. По крайней мере, теперь вода будет поступать проверенная и безопасная. 

 

Фото:    «РКС-Самара»

  

 

 

 

 

 

Теги: кафе РКС-Самара услуги

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