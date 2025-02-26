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"РКС-Самара" в 2024 году приобрели десять спецмашин для земляных работ

26 февраля 2025 10:02
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"РКС-Самара" в 2024 году приобрели десять спецмашин для земляных работ

Около 400 миллионов рублей затратили «РКС-Самара» на обновление спецтехники.

Все работы по обслуживанию и обновлению сетей и объектов водопроводно-канализационного комплекса требуют применения специальной автомобильной техники. Поэтому в инвестиционной программе «РКС-Самара» ежегодно предусмотрены расходы на приобретение новых машин и специального оборудования. За время работы в Самаре для объектов городской системы водоснабжения и водоотведения РКС приобрели 139 единиц техники на общую сумму почти 500 млн рублей.

В 2024 году автопарк «РКС-Самара» пополнился десятью новыми машинами. Появился тягач и прицеп-трал для перевозки гусеничной техники к месту ремонта и перекладки линий. Поступил в работу экскаватор колёсный с глубиной копания до 7,3 метров, что очень актуально, ведь многие трубы в городе залегают на большой глубине и поиск нужной техники может занимать время.

Для цеха эксплуатации канализации закупили три новых илососа - они могут откачивать сточные воды до 720 кубометров в час. А также две каналопромывочные машины для обслуживания линий водоотведения до 100 мм в диаметре. Для подвоза чистой питьевой воды жителям приобретены два бойлеры. 

Всего в 2024 году было приобретено автотехники на сумму больше 120 млн рублей. 

Теги: РКС-Самара

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