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«РКС-Самара» устанавливают новые насосные станции подкачки воды для многоэтажных домов

18 июня 2024 16:28
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«РКС-Самара» устанавливают новые насосные станции подкачки воды для многоэтажных домов

Город растёт - вширь и ввысь, а значит, нужно чтобы за ним успевала и вся инфраструктура. «РКС-Самара» обеспечивают самарцев чистой питьевой водой, которую необходимо не просто подавать в город, но и поднимать на нужную высоту в многоэтажных домах. Для этого во дворах вместе с основными зданиями возводятся насосные станции подкачки (НСП). Обычно это небольшие капитальные строения, оформленные в едином стиле, внутри которых установлено насосное оборудование.

Предприятие сейчас обслуживает около 190 таких объектов. Часть из них уже выработали свой ресурс и по производственной программе предприятия направляются на капитальный ремонт. Вместо старых станций устанавливаются НСП нового типа - модульные. Они более компактные по сравнению с обычными станциями, быстрее монтируются, потребляют меньше электроэнергии и занимают меньше места во дворе. Внутри станции установлено самое современное насосное оборудование и система автоматического контроля давления, которую периодически проверяет специалист профильного цеха «РКС-Самара». Установка таких модульных НСП обеспечивает давление и бесперебойность подачи воды на самые высокие этажи новостроек.

 

 

Теги: РКС-Самара

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