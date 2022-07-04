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"РКС-Самара" строят новую линию в Зубчаниновке на "безводных" улицах

4 июля 2022 15:10
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К июлю подрядчик проложил 480 метров, работы ведутся в котлованах, а также бестраншейным методом.

Новую водопроводную линию длиной более 3800 метров диаметром 300 мм прокладывают в посёлке Зубчаниновка Кировского района. Работы ведутся в рамках  инвестиционной программы «РКС-Самара». Стоимость проекта - почти 132 миллиона рублей. Труба пройдет в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и Смышляевскому шоссе: там, где ранее не было водопроводных сетей.

К июлю подрядчик проложил 480 метров, работы ведутся в котлованах, а также бестраншейным методом. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.

Новая труба повысит надёжность системы водоснабжения в посёлке Зубчаниновка, позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости, обеспечит пожаротушение. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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