«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с отключением жилых домов.
На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением жилых домов по двум адресам:
Самара, ул. Авроры, 92,
Без полного отключения, с пониженным давлением ХВС: ул. Авроры, 92, 94
25 августа с 09:30 до 10:45
Самара, Московское шоссе, 320 Б, здание насосной станции подкачки
Без ХВС: Московское шоссе, 320.
25 августа с 09:30 до 12:30
Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.