«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

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«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с отключением жилых домов.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением жилых домов по двум адресам:

Самара, ул. Авроры, 92,

Без полного отключения, с пониженным давлением ХВС: ул. Авроры, 92, 94

25 августа с 09:30 до 10:45

Самара, Московское шоссе, 320 Б, здание насосной станции подкачки

Без ХВС: Московское шоссе, 320.

25 августа с 09:30 до 12:30

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.