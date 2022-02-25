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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

25 февраля 2022 14:58
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С 28 февраля по 5 марта 2022 года. 

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 28 февраля по 5 марта 2022 года. 

На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:

Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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