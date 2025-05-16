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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

16 мая 2025 16:20
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

На 20 мая запланирована замена участка трубы и задвижки на водопроводной линии диаметром 400 мм на ул. Береговой. Холодную воду придётся отключить с 9:00 20.05.2025 до 3:00 21.05.2025 в домах по адресам: ул. Береговая, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г.

21 мая будет заменена задвижка диаметром 150 мм на ул. Печёрской. Для этого с 10:00 до 16:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Печёрская, 127, 129, 131, 135, 139, 143, 145, 147 (2 эт.) 120, 122, 124, 126, 128- частный сектор.

Адрес установки бойлера: ул. Печёрская, 143-145.

Также 21 мая планируются работы на НСП №67 на ул. Пензенской: ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм; замена кран-буксы в запорной арматуре диаметром 300 мм; ремонт напорного трубопровода диаметром 300 мм. В связи с этим с 10:00 до 12:55 без ХВС будут дома по адресам:

ул. Пензенская, 52-74, 57-71,

ул. Дачная, 41, 41/1, 43, 43А,

ул. Тухачевского, 58,

пр.  Карла Маркса, 31, 33, 37,

ул. Владимирская, 48, 50,

пр. Карла Маркса, 39.

22 мая заменим запорную арматуру диаметром 200 мм на ул. Г.Димитрова. Для этого с 10:00 до 17:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: пр. Кирова, 385А, 395, 399, ул. Г.Димитрова, 69, 76, 78, 80.

Также 22 мая будут заменены и отремонтированы запорные арматуры диаметром 300 мм на пересечении улиц Садовая/Ленинградская. Холодную воду придётся отключить с 10:00 22.05.2025 до 04:00 23.05.2025 в домах по адресам:

ул. Садовая, 30-48, 35-51,

ул. Ленинградская, 75-103, 76-110,

ул. Братьев Коростелевых, 1-3, 24-54,

ул. Ленинская, 56-78, 63-71.

Адрес установки бойлера: ул. Ленинградская/ул. Ленинская.

 Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

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