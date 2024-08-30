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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

30 августа 2024 15:45
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Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС из-за ремонтно-профилактических работ.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

3 сентября планируется замена задвижки диаметром 300 мм по ул. Мориса Тореза.  Для этого с 10:00 до 17:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Мориса Тореза, 137, 139, 145, 147, 149, 151, 155, 155а; ул. Футболистов, 2.  

Бойлер по адресу: ул. Футболистов, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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