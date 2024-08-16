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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

16 августа 2024 15:59
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И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

20 августа с 9.00 до 17.00 планируется отключить холодное водоснабжение по адресам: ул. Пугачевская, 72, 74, 76, 78, 73, 85б, 85а для замены запорной арматуры диаметром 150 мм и пожарного гидранта одновременно с работами подрядной организации.

22 августа будут заменены участок трубы и пожарный гидрант по пер. Батальонный и для этого с 10:00 до 19:00 отключат холодное водоснабжение по адресам: ул. Гагарина, 99, 101, 103, 105, 105а, 107; Батальонный переулок, 15, 17, 19, 18; ул. Энтузиастов, 14, 15, 17, 18.

Бойлер: ул. Гагарина, 103.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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