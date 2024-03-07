«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

151

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

12 марта ориентировочно с 10.00 до 14.00 планируется отключить водоснабжение по адресу ул. Победы,3 для замены пожарного гидранта.

13 марта планируют провести ремонт насосных агрегатов и для этого отключат водоснабжение по адресу ул. Авроры, 92 с 10.30 до 12.30.

В этот же день, 13 марта бригада будет проводить врезку в водопроводную линию, придётся отключить дома по ул. Гагарина, 48 и 52 с 9.00 до 23.00.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.