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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

24 ноября 2023 15:26
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

30 ноября запланирована замена трех задвижки диаметром 150мм по Заводскому шоссе. Для этого с 10:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: Заводское шоссе: 23, 25, 25/2, 27, 27д; ул. Ближняя, 4; проезд Мальцева 9, 22к1. 

Также 30 ноября будет проведена замена двух задвижек диаметром 300мм по ул. Осипенко, поэтому  водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 23:00 по адресам: ул. Осипенко 14, 20, 24; ул.Ново-Садовая 22, 24.

Бойлер: Осипенко 20

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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