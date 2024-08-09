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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

9 августа 2024 18:03
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

12 августа бригада будет проводить врезку в водопроводную линию диаметром 300 мм на Кабельном переулке. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 19.00 по адресам: ул. Советской Армии, 93; ул. Дыбенко, 112.

14 августа запланирован ремонт четырёх элементов запорной арматуры диаметром 300 мм и шести обратных клапанов диаметром 150 мм по ул. Ташкентской. Для этого с 09:30 до 12:25 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ташкентская, 204-210; Московское шоссе, 306-310, 314-318, 322; ул. Силина, 5, 11, 13, 15, 17; ул. Зои Космодемьянской, 3, 5.

Также 14 августа планируется присоединение к водоводу по ул. Чернореченской, поэтому  водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по адресам: ул. Урицкого, 2; ул. Спортивная, 23, 25, 25А, 25Б, 25В, 27, 29; Никитинская площадь, 26, 28; ул. Маяковского, 97; ул. Никитинская, 92, 96, 137; ул. Ульяновская, 66, 68, 101; ул. Чернореченская, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8к1-8к8, 12, 14; ул. Базарная, 30; ул. Владимирская, 21, 23, 27, 29, 29А, 29Б, 31А; пр. Карла Маркса, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Е, 6; ул. Г.Аксакова, 3, 3А, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 4, 6, 21, 23, 25; ул. Коммунистическая, 7, 9; ул. Мечникова, 50А, 52, 52А, 54, 54А; ул. Пролетарская, 8; пер. Коллективный, 3, 2, 4, 5; пер. Колхозный, 1, 2, 3.

Ещё 14 августа будет заменён пожарный гидрант по ул. Солнечной.  Холодная вода будет отключена с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Солнечная, 63.

15 августа запланирована замена участка трубы и пожарного гидранта на Батальонном переулке. Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 19:00 по адресам: ул. Гагарина, 101, 103, 105, 107; ул. Гагарина, 99; ул. Гагарина, 105А; Батальонный переулок, 15, 17, 19, 18; ул. Энтузиастов, 14, 17, 18, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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