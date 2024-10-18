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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

18 октября 2024 15:50
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

24 октября планируется заменить пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.

Также, 24 октября, будут менять запорную арматуру на линии диаметром 300 мм. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 24:00 по адресам:

Малярный пер., 1,3, 4;

ул. М.Горького, 11, 15, 44, 46, 48, 48а, 56;

ул. Кутякова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20;

ул. Крупской, 1, 3, 2, 4;

ул. Кн.Гр.Засекина, 1, 3, 5, 7 лит А, Б, В;          

ул. Водников, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20;

ул. Ст.Разина, 8, 10, 16;

ул. Главная, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44а;

ул. Тракторная, 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 57;

ул. Мельничная, 1, 1к2, 1к3, 2, 3, 8, 10, 15, 18, 28, 30;

ул. Халиловская, 1, 4, 5, 6, 12, 14, 14а, 14в, 15, 18, 22, 28;

ул. Гаванская, 2, 9, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29, 31, 33, 33а, 36, 44, 46;

ул. Ростовская, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 46, 48;

ул. Окружная, 5, 7, 15, 19в;

Оральский пер., 3, 5, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 44;

Извилистый пер, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17а, 20, 25, 31;

Ударный пер., 3, 5, 7, 8, 10.

Адрес установки бойлера: ул. Водников/ул. Кутякова.

25 октября планируется замена пожарного гидранта на ул. Днепровской. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Днепровская, 1, 2, 5.                  

Адрес установки бойлера: ул. Днепровская, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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