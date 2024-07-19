«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим жителей сделать запас воды.

24 июля планируется ремонт запорной арматуры (11 шт.) и обратных клапанов (4 шт.) на ул. Никитинская. Для этого с 10:00 до 12:55 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

Также 24 июля будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм по ул. Нагорной. Для этого подача ХВС будет ограничена с 8:00 до 17:00 по адресам: ул. Нагорная, 100, 102, 106.

25 июля будет произведена переврезка по ул. Демократической. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 в автоцентре «Алдис» и поселке «Мачта».

Также 25 июля планируется заменить пожарный гидрант на ул. Санфировой. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: пр. Карла Маркса, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231а; ул. Санфировой, 84, 90, 92, 94, 96, 93а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.