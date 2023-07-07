«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

11 июля для замены трёх задвижек холодную воду нужно будет отключить с 09:30 до 19:00 по адресам: ул. Советской Армии, 124, 126, 128.

12 июля планируется технологическое присоединение на ул. Льва Толстого. С 8:00 12 июля до 08:00 13 июля может быть отключено ХВС по ул. Красноармейская, 93а, 93, 99, 101, 103; ул. Братьев Коростелевых, 17, 47-100; ул. Арцыбушевская, 13, 27а, 32, 34, 34а; ул.Льва Толстого,96-120;

Адрес установки бойлера: ул. Красноармейская, 93а; ул. Л.Толстого, 108.

Также 12 июля планируется замена четырёх задвижек по ул. Гвардейской. Может быть отключено ХВС с 09:00 до 14:00 по адресам: ул. Гвардейская, 19, 21, 24, 26; ул. Свободы, 232, 234, 238, 240; пр. Металлургов, 89, 91, 93; ул. Алма-Атинская, 28; ул.Путейская, 29.

Адрес установки бойлера: ул.Гвардейская,19.

14 июля планируется замена задвижки диаметром 150 мм. В связи с этим холодную воду нужно будет отключить с 9:30 до 17:00 по адресам частного сектора: ул. Русская, 3-27; ул. Стандартная, 2-38; ул. Бобруйская, 59-79; пр. Сахалинский, 2-22.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.