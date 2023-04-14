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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

14 апреля 2023 15:55
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

19 апреля для ремонтных работ на насосной станции подкачки холодную воду могут отключить с 09:00 до 13:00 по адресам: ул. Галактионовская, 279, 277; ул. Самарская, 268. Будет предоставлен бойлер с питьевой водой.

20 апреля для замены пожарного гидранта на ул. Арзамасской ХВС будет отключено по адресам:

ул. Арзамасская, 52, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77;

ул. Цеховая, 2, 11, 23;

ул. Ученическая, 23, 25, 35, 39, 43, 52.

Планируется провести работы с 9:00 до 15:00.  

В этот же день 20 апреля запланирована замена пожарного гидранта на пр. Карла-Маркса. С 10:00 до 16:00 может отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: пр. Карла Маркса: 318А, 318Б, 318В, 318Г, 320.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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