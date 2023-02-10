«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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На этой неделе специалисты «РКС-Самара» планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

Так, в связи с переврезкой трубы диаметром 100 мм во вторник 14 февраля примерно с 10 до 17 часов без холодной воды может остаться дом 133 по ул. Красноармейской. По этому же адресу будет предоставлен бойлер с питьевой водой.

В ночь на 15 февраля могут быть проведены работы с кратковременным отключением холодной воды на пр. Кирова, 385а, 395, 399 и ул. Г. Димитрова, 56, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80.

В ночь с 15 на 16 февраля из-за переврезки новой линии холодное водоснабжение может быть отключено на ул. Ново-Садовой, 317А, 321, 323А. Запланировано провести работы с 21:00 15 февраля до 8:00 16 февраля.

16 февраля могут начаться работы по замене задвижек на ул. Стара-Загора и пр. Кирова. В связи с этим с 9:00 16 февраля до 4:00 17 февраля холодное водоснабжение могут отключить по адресу: ул.Стара-Загоры,118а.

Также на следующей неделе планируется заменить пожарные гидранты по нескольким адресам. В связи с этим без холодной воды на короткое время могут остаться:

15 февраля с 9:00 до 14:00 ул.Арцыбушевская, 13, 19, 30.

16 февраля с 8:00 до 16:00 ул. Солнечная, 5а, 9а и с 10:00 до 14:00 ул.Победы,10, 12.

17 февраля с 9:00 до 14:00 ул.Партизанская,82а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.