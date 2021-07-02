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«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»

2 июля 2021 13:54
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«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом».

«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». Их главная цель – провести на условиях софинансирования питьевую воду и канализацию в дома всех жителей Самары и избавить город-миллионник от водоразборных колонок и выгребных ям. Это улучшит экологическую обстановку и общий облик нашего города.

Сейчас в Самаре 114 частных домов подключены к центральному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом».  В «РКС-Самара» обращаются группы жителей, чтобы подключаться не по одному дому, а целыми улицами. В этом случае часть затрат делится между всеми домохозяйствами, что всем очень выгодно. Сейчас близятся к завершению работы по строительству водопроводной линии по улице Аэрофлотской в Кировском районе Самары. В ближайшее время питьевая вода появится сразу в 28 частных домах. 

Программа «Удобства с улицы – в дом» начала действовать в 2021 году. Её главная цель – избавить город от выгребных ям, подключить всех жителей к централизованной системе канализации. Около 100 самарцев уже подали заявки на участие в данной программе, сейчас проходят обследования и проектные работы. 

Необходимо отметить, что до конца текущего года действуют льготные условия, которые предоставляет «РКС-Самара» для желающих подключиться к городским сетям водоснабжения и канализации. «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие ресурсоснабжающей организации в реализации этих программ. 

Теги: водоснабжение РКС-Самара

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