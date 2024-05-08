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"РКС-Самара" рассказали, чем примечателен день 10 мая

8 мая 2024 11:33
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"РКС-Самара" рассказали, чем примечателен день 10 мая

10 мая - неофициальный, но очень близкий всем День чистой комнаты или День уборки. А какая уборка без воды? Воду гарантируют «РКС-Самара» - добывают, готовят, транспортируют и потом отводят на очистку. А чтобы этот процесс не прерывался, предприятие  рекомендует навести чистоту не только в своём доме, но и в квитанциях. Тем более, что оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения нужно до 10 числа. Эта закреплено на федеральном уровне в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Своевременная оплата уже полученных коммунальных услуг - это вклад в развитие ресурсной сферы для своего же блага. Именно полные и своевременные платежи гарантируют работу всей системы водоснабжения города. Оплата - раз в месяц, вода - всегда.

Теги: РКС-Самара

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