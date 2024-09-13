"РКС-Самара" провели конкурс профмастерства среди ремонтных бригад

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Конкурс профмастерства это и определение лучших, и создание стандартов производства, и работа над ошибками одновременно. Поэтому к проведению конкурса все относятся очень ответственно. Надо сказать, что сотрудники производственно-технического управления под руководством начальника эксплуатационного отдела ПТУ Ильи Лапкина справились с организацией конкурса на отлично: проверка теории, заполнение наряд-допуска, выполнение практического задания для всех 14 команд прошло без задержек и очень организованно. Соревнования прошли в дружественной, тёплой, деловой обстановке. Всё способствовало объективному выявлению лучших.

Бригады соревновались не только на время, но и в качестве выполненной работы – любая протечка сразу отбрасывала рекордсмена по скорости в конец списка. Красоту сборки и шва официально не оценивали, но те, кто понимает, уважительно покачивали головами, выражая одобрение.

Подсчёт итоговых баллов шёл долго с заполнением протоколов и строгим соблюдением регламента. Награждение лучших состоялось в торжественной обстановке.

«Лучшая ремонтная бригада» - ВоКС («РКС-Тольятти»)

Малышев Александр Александрович, мастер ЦКНС

Бандура Павел Викторович, электрогазосварщик 6 р. цеха ВиВ

Фоменков Михаил Анатольевич, слесарь АВР 6 р. цеха водозаборных сооружений

«Самая стремительная бригада» - ЦЭВС-1

Краснов Денис Сергеевич, техник БПП ЦЭВС-1

Лихарев Александр Георгиевич, электрогазосварщик 5 р. ЦЭВС-1

Краснов Юрий Анатольевич, слесарь АВР 6 р.

«Самая безопасная бригада» - РМЦ

Неворотов Антон Иванович, ведущий инженер

Шакин Андрей Алексеевич, кузнец на молотах и прессах

Бланк Юрий Анатольевич, электрогазосварщик 5 р.

«Лучший руководитель работ»

Федосеев Александр Евгеньевич - инженер Кировского и Красноглинского районов ЦЭК

Поздравляем победителей с наградами и всех участников ДОКИ, желаем им совершенствовать свои навыки и обязательно побеждать!