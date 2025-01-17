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«РКС-Самара» проведут ремонт водовода с перекрытием улицы Советской Армии  

17 января 2025 14:26
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Изменится схема движения транспорта.

«РКС-Самара» проведут ремонтные работы на водоводе диаметром 900 мм. Повреждение зафиксировали на ул. Советской Армии около 223 дома. В связи с этим с 09:00 18 января до 05:00 20 января будет закрыто движение по ул. Советской Армии на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

На время проведения работ скорректируют маршруты общественного транспорта. Автобусы № 35 и № 21м поедут в объезд: по улице Потапова – при движении в направлении улицы Ново-Садовой, по улице Гастелло – при движении в обратном направлении.

Ресурсная организация просит жителей заранее планировать маршруты передвижения, а также с пониманием отнестись к производственной необходимости. Работы запланированы без отключения ХВС в жилых домах.

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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