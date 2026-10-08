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Авто «Автостат» сообщил о смене структуры поставок б/у авто в России

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Авто «Автостат» сообщил о смене структуры поставок б/у авто в России

За первые девять месяцев 2026 года импорт подержанных легковых автомобилей в Россию вырос всего на 3,5% и составил 334,3 тыс. машин старше трех лет. При этом структура поставок заметно изменилась: растет импорт из Японии и Китая, тогда как поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, ОАЭ и Германии сокращаются. Об этом в своем Telegram-канале 8 октября рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пишут "Известия".

Почти 60% всего ввоза пришлось на автомобили с правым рулем из Японии — 197,6 тыс. машин. За год объем таких поставок увеличился на 23,6%. Лидерами японского импорта остаются Toyota и Honda, на эти две марки пришлось 63% всех ввезенных из Японии автомобилей (65,9 тыс. и 58,6 тыс. машин соответственно). В пятерку наиболее популярных праворульных автомобилей также вошли модели Suzuki, Mazda и Volkswagen.

При этом поставки автомобилей с левым рулем, на которые пришлось 136,7 тыс. машин, сократились на 16,1%. Как отметил аналитик, особенно заметно снизился импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи — на 65%, через Грузию — на 64%, из ОАЭ — на 56%, напрямую из Германии — на 32%, а через Белоруссию — на 15%.

На этом фоне продолжает быстро расти импорт подержанных автомобилей из Китая. За девять месяцев оттуда в Россию ввезли более 80 тыс. машин старше трех лет, что на 76% больше, чем годом ранее.

Среди автомобилей с левым рулем наиболее популярными стали автомобили Volkswagen, которых ввезли 27,7 тыс. шт. Далее следуют Audi с 12,3 тыс. автомобилей, Kia (11,7 тыс. ед.), BMW (10,5 тыс. ед.) и Hyundai (10,2 тыс. ед.).

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