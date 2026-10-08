Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России

Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий по итогам прошлого квартала. Об этом 8 октября сообщили в сервисе «Авито Работа».

«Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России: средние зарплатные предложения для них составили 209 081 рубль в месяц (+30% за год). Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках — их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования», — сказали «РИА Новости» в компании.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, на токарей есть высокий спрос при невысокой конкуренции. По статистике за прошлый квартал, на 100 вакансий токарей в среднем приходилось 56 откликов. Второе место после токарей заняли геодезисты, их средняя зарплата составляет 198,1 тыс. рублей. На третьем месте находятся гипсокартонщики со средней зарплатой 160,4 тыс. рублей.