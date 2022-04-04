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«РКС-Самара»: продолжается обучающий онлайн проект "Хочу всё знать: водоснабжение и водоотведение Самары"

4 апреля 2022 15:56
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В новом выпуске - информация о государственно-частном партёрстве, инвестиционной программе и тарифах.

Те, кто следит за проектом, уже хорошо знают, как добывается, доставляется вода в дома жителей и куда потом исчезает, какой путь проходит, прежде чем вернуться в Волгу. Помнят, что первый водопровод был построен более 135 лет назад, а вся современная система водоснабжения и водоотведения города была спроектирована и запущена в действие в 50-70-90х годах прошлого века. 

Время стремительно идет вперед, а технологии быстро устаревают, оборудование изнашивается и нуждается в замене. Все эти процессы переживает и водопроводно-канализационное хозяйство. Причем износ происходит быстрее, так как на всю технику, трубы и оборудование постоянно действует водная среда и газы. Поэтому для поддержания системы в рабочем состоянии необходимо каждый год вкладывать серьезные средства, проводить профилактику и своевременные ремонты. 

К сожалению, с 90 годов прошлого века до конца нулевых нынешнего на развитие  и своевременные ремонты не хватало средств. Система водоснабжения и водоотведения постепенно изнашивалась и подошла к критической точке. Вложить средства в глобальную реконструкцию одновременно в масштабах всей страны просто невозможно. Поэтому на государственном уровне был создан механизм государственно-частного партнёрства, который позволяет привлекать средства частного капитала, объединять их с муниципальными, региональными и федеральными средствами и на них проводить модернизацию, реконструировать объекты, которые при этом остаются в собственности города. 

Компания «Российские коммунальные системы», в лице предприятия ООО «Самарские коммунальные системы», основываясь на принципах государственно-частного партнерства, в 2012 году получила право аренды системы водоснабжения и водоотведения Самары. Затем договор был трансформирован в концессионное соглашение, при котором «РКС-Самара» не платит арендные платежи, а направляет эти средства на обновление сетей. Эти документы позволили постепенно привести в действие, раскрутить механизм глобального обновления и нового строительства водопроводно-канализационного хозяйства. Сейчас вся система переживает период подъема и развития, сравнимый только с далекими 70-80 годами прошлого века. 

Объём инвестиций «РКС-Самара» на 2019 – 2023 годы составляет 4,534 млрд рублей. Основные проекты инвестиционной программы «РКС-Самара» до 2023 года:

1. Строятся два водовода диаметром 600 мм от НФС-2 в Студёном овраге до пос. Управленческий.

2. Проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920-1930-х годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев.

3. Ведётся прокладка основных сетей холодного водоснабжения и водоотведения к территории, выделенной для застройки многодетным семьям в районе Орлова оврага. 

4. Ведутся проектные работы по строительству нового водовода питьевой воды для снабжения посёлка Горелый Хутор. 

5. В 2020 году завершена реконструкция 180-ти насосных станций подкачки, с помощью которых воду поднимают на верхние этажи многоэтажек.

6. Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях).  С 2020 года проводится реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила. Возводятся объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; ведётся строительство здания механических решёток и песковых бункеров.

Всё это обеспечит  бесперебойность поставки услуг, значительно повысит качество водоснабжения и экологического барьера между городом-миллионником и рекой. 

По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит «РКС-Самара», сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей. 

За услуги водоснабжения и водоотведения жители города платят определенную сумму, которая устанавливается департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Она пересматривается один раз в год – 1 июля. Установленная плата (тариф) зависит от того, сколько и каких работ выполняет предприятие: сколько ремонтов произведут, сколько будет израсходовано материалов, сколько новых объектов построят и протянут новых труб, сколько будет израсходовано электроэнергии и т.д. Все затраты строго контролируются областным правительством, а планы составляются совместно с администрацией города. 

Сегодня кубометр воды из крана (а это огромная ванна!) стоит столько же, сколько литровая бутылка питьевой воды в магазине. Своевременно оплачивая услуги водоснабжения и водоотведения, жители города не только обеспечивают поддержку работоспособности системы, своевременную профилактику, но и вкладываются в реконструкцию, обновление, строительство новых объектов.

Всё, что делается сегодня предприятием «РКС-Самара», будет служить людям долгие годы. 

Предыдущие выпуски: 

1. https://samcomsys.ru/news/14082

2. https://samcomsys.ru/news/14159

3. https://samcomsys.ru/news/14232

4. https://samcomsys.ru/news/14304 

5. https://samcomsys.ru/news/14444 

6. https://samcomsys.ru/news/14513 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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