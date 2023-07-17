«РКС-Самара» приняли участие в соревнованиях на лодках-драконах в Тольятти

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Сборная «РКС-Самара» приняла участие в первых и точно не последних соревнованиях по гребле в Тольятти. Команда Н2ВоКС «РКС-Тольятти» неоднократно участвовала в гонках на лодках-драконах в Самаре и вот теперь при поддержке самарских коллег принимала гостей у себя - на гребном канале на Лесопарковом шоссе.

Это был яркий, красивый и очень динамичный праздник: одними из первых на участие заявились специалисты администрации г.о. Тольятти во главе с мэром Николаем Ренцем. Николай Альфредович на церемонии открытия подзадорил участников, предложив активнее шевелить всеми частями тела: «Давайте посмотрим, кто из нас сможет испытать себя на прочность!» Погонять на драконах с главой города собрались 25 команд с различных предприятий Самары и Тольятти, были представители РЖД, МЧС, Всероссийского общества охраны природы и окружающей среды, Росреестра, банков. Приятно, что приехали коллеги из Димитровграда. Главный управляющий директор «РКС-Димитровград» (Ульяновскоблводоканал) Алексей Трофимов честно признался, что их сотрудники впервые участвуют в таких состязаниях: «Наша задача - дойти до финиша в принципе. Благодарим коллег за приглашение, мы ещё не в лодке, но уже получаем огромное удовольствие». (Забегая вперёд, отметим, что иногородние гости до финиша дошли и были этому очень рады.)

Несмотря на большое количество участников и гостей - около 500 человек, соревнования шли стремительно: команды финишировали одна за другой, были и перевороты, и слёзы от внезапного поражения, и танцы экзотичных участниц команды «Мать драконов» . За безопасностью внимательно следили тренеры и спасатели. Для всех желающих были приготовлены вода и угощения от «РКС-Тольятти», а команда муфтия прямо на месте приготовила для всех горячий свежий плов в огромном казане и чай со сладостями.

Перед основным заездом на воде провели показательный от команд юниоров и ветеранов гребли. Завершились соревнования гонками женских сборных. Места распределились следующим образом:

Основные команды

1 - Лада-Арена 0.56.94

2 - РКС-Самара 0.58.43

3 - МЧС 01.03.26

4 - Отцы 1.04.24

5 - РКС-Тольятти 1.04.71

6 - РЖД Зелёный экспресс 1.05.10

7 - Волгадеталь 1.05.84

8 - ПОКХ Тольятти 1.08.67

9 - ВТБ 1.10.90

10 - Команда Муфтия 1.11.62

11 - завод Трансформатор 1.12.35

12 - Зелёные драконы 1.13.59

13 - Команда города Тольятти 1.13.78

14 - ОРЭС Тольятти 1.13.91

15 - Единение 1.14.00

16 - Росреестр 1.14.29

17 - Водные стрелы 1.14.29

18 - Терра 1.15.46

19 - РКС-Димитровград 1.43.39

20 - Куйбышевазот - не финишировали (но до берега добрались все)

Женский заезд

1 - РЖД Зелёный экспресс 1-12.30

2 - РКС-Тольятти 1.14.96

3 - Мать драконов 1.15.95

4 - РКС-Самара 1.19.00

5 - РКС-Димитровград 1.34.70

Награждая победителей, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Прекрасный спортивный праздник, просто не хочется уезжать. Уверен, что такие гонки здесь не в последний раз. Хочется, чтобы каждый из нас сделал движение вперёд, к здоровому образу жизни».

Фото: «РКС-Самара»