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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю

25 июля 2025 15:47
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Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

26 июля запланирована замена четырёх пожарных гидрантов. В связи с этим с 08:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: Пугачевский тр., 8-54; ул. Нефтяников, 4-51; пер. Строителей, 1-9; ул. Молдавская, 7-17; ул. 40-лет Пионерии, 19-23; ул. Ржевская, 7, 11; ул. Калининградская, 4-48; ул. Силаева, 1-28; ул. Снежная, 12-26А; ул. Таганская, 26-40.

30 июля будет заменён узел на водопроводной линии диаметром 400 мм. Холодная вода будет отключена с 08:00 30 июля до 08:00 31 июля по адресам: ул. Гагарина, 2, 4, 6, 6 А, 8, 9, 10, 11 А, 12, 14; ул. Тухачевского, 226, 226 А; пр. Карла-Маркса, 161А, 163, 163 А, 165. На пониженном давлении: ул. Аксаковская, 167, 169, 169 А, 171; ул. Пролетарская, 167, 169, 171, 173, 175, 177 А, 177; ул. Тухачевского, 222, 234;  ул. Магнитогорская, 8, 6, 6 А, 4; ул. Гагарина, 7, 5, 3, 1; пр. К.Маркса, 161, 132, 130, 128, 126, 124, 126 А.

Адрес установки бойлера:  ул. Гагарина, 8.

Также 30 июля планируются работы по устранению утечки на водопроводной линии диаметром 300 мм и текущий ремонт запорной арматуры на линии диаметром 150 мм на НСП №71. С 10:00 до 12:55 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Владимирская, 37, 41, 43, 45; ул. Тухачевского, 22, 24, 26, 28; ул. Пензенская, 43, 45, 51, 53; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

31 июля будет заменена задвижка диаметром 400 мм на пр. Кирова. Для этого с 10:00 31.07.2025 до 03:00 01.08.2025 ХВС будет ограничено по адресам: пр. Кирова, 314, 316, 318, 320.

1 августа заменим задвижку на водопроводной линии диаметром 250 мм на Южном проезде.  Холодное водоснабжение будет отключено с 09:30 до 18:00 по адресам: ч/сектор Южный проезд, 190-218; Южный проезд, 224, 226.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

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