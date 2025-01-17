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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах предстоящую на неделю
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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах предстоящую на неделю

17 января 2025 15:54
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 января планируется врезка на водопроводной линии диаметром 200 мм на ул. Некрасовской. Для этого с 10:00 21.01.2025 до 10:00 22.01.2025 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Алексея Толстого, 128, 117-135; ул. Некрасовская, 2-18, 1-15.

Адрес установки бойлера: ул. Алексея Толстого, 117.

22 января  будет произведена врезка вновь построенной линии диаметром 250 мм на Корсунском переулке. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 21:00 по адресам: пер. Корсунский, 10а, 10г, 15, 17а, 17/1, 24; ул. Боярова, 1; пр. Кирова, 34в.

Также 22 января планируется текущий ремонт запорной арматуры, а также работы по демонтажу и монтажу запорной арматуры на линии диаметром 200 мм на ул. Свободы. С 10:00 до 12:55 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Свободы, 194, 196, 198, 200.

23 января будет установлена задвижка на линии диаметром 150 мм на ул. Мориса Тореза. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Мориса Тореза, 101А.

Ещё 23 января для замены запорной арматуры на линиях диаметром 200 и 300 мм на ул. Водников будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 21:00 по адресам: ул. Водников, 64-92, 65-123; ул. Венцека, 1-17, 2-14.

Адреса установки бойлеров: ул. Водников, 98; ул. Алексея Толстого, 76.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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