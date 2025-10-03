«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю

96

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

5 октября в связи с заменой пожарных гидрантов холодная вода будет отключена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Черногорская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (ч/с), ул. Печерская, 138, ул. Балаковская, 6, 6А, 8, 8А.

7 октября для подключения жилого дома к водопроводной линии с 09:00 07.10.2025 до 03:00 08.10.2025 ограничим подачу ХВС в доме по адресу: ул. Советской Армии, 235.

8 октября планируем заменить задвижки диаметром 100 и 300 мм на ул. Ново-Вокзальной. На период с 09:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 258, 256, 252, 254, 250; Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.

9 октября для подключения водопроводной линии к центральной системе ХВС на ул. Гидроузловской с 09:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение в доме по адресу: 3 квартал д. 8.

Также 9 октября проведём работы по демонтажу и монтажу запорной арматуры диаметром 100 мм, демонтажу и монтажу технологической схемы диаметром 100 мм на НСП №169. С 09:30 до 16:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по адресам: пр. Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Первомайская 30, ул. Ново-Садовая 5, 7, 13, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

