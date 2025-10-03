Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю

3 октября 2025 15:45
96
Работы запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

5 октября в связи с заменой пожарных гидрантов холодная вода будет отключена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Черногорская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (ч/с), ул. Печерская, 138, ул. Балаковская, 6, 6А, 8, 8А.

7 октября для подключения жилого дома к водопроводной линии с 09:00 07.10.2025 до 03:00 08.10.2025 ограничим подачу ХВС в доме по адресу: ул. Советской Армии, 235.

8 октября планируем заменить задвижки диаметром 100 и 300 мм на ул. Ново-Вокзальной. На период с 09:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 258, 256, 252, 254, 250; Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.

9 октября для подключения водопроводной линии к центральной системе ХВС на ул. Гидроузловской с 09:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение в доме по адресу: 3 квартал д. 8.

Также 9 октября проведём работы по демонтажу и монтажу запорной арматуры диаметром 100 мм, демонтажу и монтажу технологической схемы диаметром 100 мм на НСП №169. С 09:30 до 16:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по адресам: пр. Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Первомайская 30, ул. Ново-Садовая 5, 7, 13, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:   freepik.com

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.
03 октября 2025, 14:12
Более 2500 самарских домов подключили к централизованному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом»
Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно. ЖКХ
159
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
26 сентября 2025, 15:39
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
596
Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.
24 сентября 2025, 15:10
«РКС-Самара» тоннами вывозят мусор из канализационной станции в микрорайоне «Новая Самара»
Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения. ЖКХ
708

В центре внимания
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
185
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
372
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
369
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
360
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
393
Весь список