"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет

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Гастроли деревянного туалета продолжаются, и в этот раз сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» приехали по адресу ул. Победы, 90. С 2023 года сюда выезжали 24 раза, и каждый раз проблема одна - засор сетей водоотведения.

Деревянный туалет призван напомнить местным жителям о том, ЧТО бывает, когда центральной канализации нет. Прохожие восприняли акцию с позитивом, и с интересом изучали макет засора в трубе и содержимое ловушки, установленной пару дней назад на канализационном выпуске в колодце. Оттуда достали комок мусора из влажных салфеток, остатков еды, средств гигиены. Самые внимательные разглядели остатки липкой ленты, которую используют для закрепления накидки в парикмахерских - в доме есть салон красоты и другие объекты оказания услуг. Так что не только жители, но и арендаторы помещений вносят свой вклад в образование засоров.

Нашлись и несогласные, которые упорно доказывали, что канализационные трубы из керамики сгнили, отсюда и частые засоры. Для справки: керамические трубы имеют 100% устойчивость к коррозии, а также к воздействию кислот, они не гниют.

Причина частых засоров в 99% случаев одна - незнание или игнорирование правил пользования канализацией. А они простые:

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В УНИТАЗ И РАКОВИНУ:

- влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»)

- средства гигиены и контрацепции

- продукты, остатки еды

- очистки, шкурки, шелуху, заварку

- гранулы из кошачьих лотков

- стройматериалы

- бумажки и тряпки