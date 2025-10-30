71

«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года. Всего в нашем городе 27 778 абонентов частного сектора пользуются летней водой для полива приусадебных участков. Часть из них, используя ресурс в течение 5 месяцев, не оплатила его до сих пор.

Общая задолженность за полив у самарцев по состоянию на конец октября 2025 года – 7,8 млн рублей. Ресурсоснабжающая компания призывает всех должников оплатить потреблённую воду. В ином случае в 2026 году разрешение на полив не будет выдано, летнюю воду должникам не включат.