Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года

30 октября 2025 14:03
71
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года

«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года. Всего в нашем городе 27 778 абонентов частного сектора пользуются летней водой для полива приусадебных участков. Часть из них, используя ресурс в течение 5 месяцев, не оплатила его до сих пор.

Общая задолженность за полив у самарцев по состоянию на конец октября 2025 года – 7,8 млн рублей. Ресурсоснабжающая компания призывает всех должников оплатить потреблённую воду. В ином случае в 2026 году разрешение на полив не будет выдано, летнюю воду должникам не включат.

 

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
29 октября 2025, 20:14
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения. ЖКХ
427
«РКС-Самара» усилят работу дежурных служб в дни праздников и спортивных мероприятий
29 октября 2025, 11:52
«РКС-Самара» усилят работу дежурных служб в дни праздников и спортивных мероприятий
Специалисты предприятия совместно с представителями городской администрации обследовали гостевые маршруты и площадки, где будут проходить мероприятия. ЖКХ
315
28 октября 2025, 11:37
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
Жители Самары накопили долги за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 1,4 млрд рублей. Общество
266

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
81
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
130
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
143
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
167
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
169
Весь список